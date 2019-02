Der Traum von eigener Schule könnte vorerst mit einem Kinderhaus beginnen

SCHALCHEN. Visionär: Die Tischlerei eines Schalchner Lehrerpaares könnte zu einem alternativen Kindergarten nach Maria Montessori umgebaut werden – Interesse und Hilfe benötigt

Rund um die Tischlerei gibt es viel Platz zum Spielen – Pferde und Ziegen inklusive. Bild: mahu

Der Gedanke einer alternativen Schule lässt Andreas und Michaela Ortner nicht los: Auf ihrem Grundstück befindet sich eine großzügige Tischlerei und seit Jahren spielen sie mit dem Gedanken, daraus eine Bildungseinrichtung nach Maria Montessori zu machen, die Warte berichtete. Das sei im Innviertel alles andere als einfach, jetzt wagen sie einen neuen Versuch: ein Kinderhaus für Drei- bis Sechsjährige. "Alternative Schulformen sind im Bezirk gänzlich unbekannt. Zum Hineinschnuppern wäre deshalb ein Kinderhaus geeignet, später kann man dann immer noch ausbauen", sagt Religionslehrer Andreas Ortner.

"Solche Sachen brauchen Zeit"

Am Eltern-Interesse würde es nicht scheitern, doch das alleine sei zu wenig. Da es kaum Förderungen gebe, braucht es viele fleißige Hände und finanzielle Unterstützer, diese Vision zu realisieren. "Alle Pioniere haben einmal klein angefangen, solche Sachen brauchen einfach Zeit", sagt Ortner und bezieht sich auf die "Schule an der Alm" in Pettenbach im Bezirk Kirchdorf an der Krems. Mit vielen tausenden Stunden Einsatz wurde dort eine freie Schule geschaffen. Begonnen hat auch dort alles mit einer Kindergruppe. Die Schule in freier Trägerschaft hat das ganzheitliche Lernen mit der Natur im Fokus. Dem Trägerverein gehören mehr als 30 Familien an, deren Kinder die Schule an der Alm besuchen.

Der erste Stein könnte in Schalchen schon bald gelegt werden, im Frühjahr könnte die Tischlereiwerkstatt zu einem "Kinderwunderland" umgebaut werden. Draußen im großzügigen Garten weilen Pferde, die hauseigene Insel wird von Ziegen bewohnt. "Alleine können wir das nicht schaffen. Jetzt müssten wir klären, ob in der Bevölkerung ernsthaftes Interesse an so einer Einrichtung besteht. Begeisterung alleine reicht nicht, so etwas kann nur funktionieren, wenn alle zusammenhelfen", sagt Michaela Ortner. Auch ihr Kinderhaus müsste über einen Trägerverein abgewickelt werden. Der alternative Kindergarten mit Montessori-Materialien wäre für alle Kinder im Bezirk zugänglich. Jene Eltern, die sich für eine alternative Kindergarteneinrichtung interessieren und bereit sind, auch anzupacken, können sich bis März per E-Mail an Andreas und Michaela Ortner wenden:

Kiwula@gmx.at

