"Der Mentalist" macht Mut, sich mehr zu trauen

BRAUNAU. Die Junge Wirtschaft holt im Zuge der "Trau di"-Kampagne TV-Star und Mentalexperten Manuel Horeth nach Braunau.

„Trau di“ – unter dieses Motto stellt die Junge Wirtschaft (JW) das laufende Jahr und will damit Mut zum Unternehmer-Dasein machen. Es sind auch einige Veranstaltungen geplant, sagt Braunaus Bezirksvorsitzender Florian Zagler.

Der nächste „Trau di“-Termin ist am Donnerstag, 4. April, im Veranstaltungszentrum Braunau. Zu Gast ist TV-Star und Mentalexperte Manuel Horeth. Der Salzburger ist auch als „Der Mentalist“ bekannt und spricht an diesem Abend über mentale Gesetze und die Kraft der Gedanken. "Um sich etwas zu trauen, braucht man Mut. Wie man den bekommt, ihn stärkt und lenkt soll Thema des Abends sein.“ Der Vortrag werde Showelemente enthalten. Es werden Personen auf die Bühne geholt, um das Gehörte auch visuell zu demonstrieren.

Horeth betont, dass Mentaltraining nichts mit esoterischen Hokuspokus zu tun habe. Vielmehr sollen die Techniken den Besuchern bei Herausforderungen im Alltag und Beruf helfen. „Jeder von uns hat Wettkämpfe zu meistern. Ich helfe den Leuten dabei, lockerer zu werden.“ Da jeder Mensch anders sei und jeder andere Dinge als angenehm empfinde, zeige er "bloß" die Zutaten, den Kuchen müsse jeder selber backen.



Manuel Horeth wurde bekannt als Finalist der Prosieben-Show „The Next Uri Geller“. Heute ist er einer der bekanntesten Mentalexperten. Er schrieb bereits einige Bücher, hält regelmäßig Vorträge und ist als Mentaltrainer für Spitzensportler wie Super G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer tätig. Ein Interview mit dem Mentalisten lesen Sie am Donnerstag in der Braunauer Warte.

Der Vortrag findet am Donnerstag, 4. April, um 19 Uhr im Veranstaltungszentrum Braunau statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist bis 2. April erforderlich an: veranstaltung@wkooe.at. Es gibt 500 Plätze, davon seien nur noch 150 frei, sagt Zagler. Deshalb heißt es: schnell anmelden, um noch einen Platz zu ergattern.

Die nächsten Junge-Wirtschaft-Termine in Braunau:

4. April: Mentale Gesetze: The Key to Success - Manuel Horeth im VAZ Braunau

16. Mai: Trau Di Lunch: Erfolgreiches digitales Wachstum für dein Unternehmen, Ranshofen, Gasthaus Pommer

27. und 28. September: JW Summit - Trau Di; Tabakfabrik Linz; Tickets in WKO Braunau

Herbst 2019: Geführte Tour durch die KTM Motohall und exklusive Besichtigung Mattighofen

