Der Aufsteiger soll es büßen

Deutlich unter die Räder kam der FC Andorf zum Auftakt der neuen Saison im Auswärtsspiel gegen den ATSV Sattledt. Der Kapitän der Sattledter, Thomas Gasperlmair, erledigte den FCA beinahe im Alleingang und steuerte gleich vier Treffer zum klaren Heimerfolg bei. Die Andorfer reisten mit einigen Ausfällen ins Hausruckviertel, gesellten sich doch zu den Langzeitverletzten Schustereder und Witzeneder auch noch die Stammkräfte Indinger und Manetsgruber dazu. Als Ausrede für die schwache Vorstellung will man das in Andorf aber nicht gelten lassen, ist in der kommenden Runde Wiedergutmachung angesagt, wenn am Samstag (17 Uhr) der Aufsteiger aus Peuerbach zu Gast ist.

Im Derby zwischen Liganeuling Dorf an der Pram und dem SK Schärding konnte sich der Favorit aus der Barockstadt durchsetzen. In einer Partie auf noch überschaubarem Niveau zeigte sich der Vorjahresdritte im ersten Abschnitt sehr effizient, während die Hausherren kurz vor dem Pausenpfiff auch einen Strafstoß nicht in einen Torerfolg ummünzen konnten. Im zweiten Abschnitt kam es dann auf beiden Seiten noch zu Tormöglichkeiten, letztlich blieb es aber beim 0:2-Auswärtserfolg des SK. "Die Leistung war zwar nicht berauschend, wir sind aber trotzdem froh über den Sieg zum Auftakt", zog Schärdings Trainer Bernhard Straif Resümee. Während die Schärdinger am Freitagabend (20 Uhr) die Union Pettenbach zu Gast haben, steht der Union Dorf ebenfalls am Freitagabend (19.30 Uhr) das schwere Auswärtsspiel gegen den OÖ-Liga-Absteiger Gmunden bevor.

Englische Woche für Veilchen

Erfolgreich in die neue Spielzeit starten konnte auch die Union Esternberg, die sich auswärts gegen den noch unbekannten Aufsteiger aus Kammer mit 1:3 durchsetzte. "Vor allem in der zweiten Halbzeit war noch deutlich Luft nach oben, der Auftaktsieg tut uns aber allen sehr gut", zeigte sich Esternbergs Sportlicher Leiter Norbert Beham froh über den gelungenen Saisonstart. Den Sauwaldveilchen steht nun eine englische Woche bevor, trifft man am Samstag im Liga-Spiel zuhause auf den SV Schalchen, ehe die Paminger-Elf drei Tage später im Baunti- Landescup ran muss. Dabei ist am Dienstag (17 Uhr) Bad Schallerbach zu Gast, wo man nach dem überraschenden Sieg über Wallern nun wieder einen OÖ-Ligisten ärgern will.