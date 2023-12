Das Jahr in Aurolzmünster sportlich beenden

Hobbyläufer drehen zum Jahresabschluss wieder in Aurolzmünster ihre Runden.

Das Jahr endet in Aurolzmünster mit einem Knall. Zum bereits 18. Mal fällt am Sonntag, 31. Dezember, der Startschuss für den "Münsterer Silvesterlauf" und bietet zahlreichen Hobbyathleten wieder die Möglichkeit, den Jahresausklang sportlich zu bestreiten. Im vergangenen Jahr gingen mehr als 120 Läuferinnen und Läufer an den Start.

Man werde immer nach neuen Rekorden und Zielen gefragt, erzählt Organisatorin Sonja Hochhold. "Die sind auch schön und wir freuen uns darüber. Aber dennoch soll der Münsterer Silvesterlauf das bleiben, was er von Anfang an war: eine Veranstaltung, bei der der Spaß und nicht der Leistungsgedanke im Vordergrund stehen soll", sagt Hochhold.

Keine Eliteläufe, dafür aber mehr oder weniger ernste Konkurrenzkämpfe heimischer Hobbysportler wird es in Aurolzmünster daher zu sehen geben.

Spenden statt Startgeld

Den Spaß an der Sache lebt auch das Organisationsteam rund um Hochhold vor. Seit fast zwei Jahrzehnten stellt man die Veranstaltung ohne Verein im Hintergrund und ehrenamtlich auf die Beine.

Anstelle eines fixen Startgeldes wird um eine freiwillige Spende gebeten, mit der die anfallenden Kosten gedeckt werden. "Und ist wieder ein schöner Betrag angespart, dann spenden wir diesen regional weiter", sagt Hochhold.

Den Beginn auf der sieben Kilometer langen Strecke machen um 13.30 Uhr die Nordic Walker. Um 14 Uhr starten die Kinder- und Erwachsenenläufe. Anmeldungen sind online via Formular bis Samstag, 30. Dezember, möglich. Für Kurzentschlossene sind aber auch noch am Lauftag Nachmeldungen bis eine halbe Stunde vor Start möglich. Anmeldemöglichkeiten und Informationen zur Veranstaltung gibt es online unter muensterer-silvesterlauf.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper