Czernowitz im Kunstraum

Ljubkiwskij, geboren 1950 noch in der Sowjetunion, stammt aus der Stadt Czernowitz in der Bukowina. Diese Stadt und sein historischer Mythos böten ausreichend Themen für eine originelle künstlerische Auseinandersetzung, die in Braunau unter dem Titel "Der Spiegel" zu sehen sei, so die Organisatoren mit dem Innvierter Harald Hörmanseder.

Die Ausstellung richtet sich an alle, die an Kunst, Ästhetik oder dem altösterreichischen "Mythos Czernowitz" interessiert sind. Offiziell eröffnet wird am 12. August, Geschichten aus der Bukowina sind am Freitag, 19. August, ab 19 Uhr zu hören. Infos auf www.kunstraum-valentinum.at.