Busterminal Ried: Stadtrat beklagt Parkplatzmangel

Der große Umbau des Rieder Bahnhofvorplatzes ist so gut wie abgeschlossen. Das Busterminal, das für die Umsetzung eines lange geplanten Regionalverkehrskonzepts im Innviertel dringend notwendig war, ist so gut wie fertig. Am Freitag, 5. Juli, findet die feierliche, offizielle Eröffnung mit vielen Ehrengästen aus Politik und Wirtschaft statt. Ein Satz auf der Einladung ruft jedoch Erstaunen hervor und steht wohl stellvertretend für die größte Problematik des Rieder Bahnhofes: "Wir erlauben uns, Sie darauf hinzuweisen, dass sich vor Ort nur wenige Parkmöglichkeiten befinden."

Die prekäre Parkplatzsituation ist nicht neu. Bereits im Februar 2019 berichteten die Innviertler Nachrichten unter dem Titel "Parkplatzsituation beim Bahnhof eine Katastrophe" darüber.

20 zusätzliche Parkplätze

Immerhin seien jetzt, so Verkehrsstadtrat Lukas Oberwagner (Grüne) 20 Parkplätze entlang des Busterminals markiert worden. "Trotzdem ist das noch viel zu wenig. Es wäre dringend erforderlich, dass von den ÖBB noch Parkplätze geschaffen werden. Da in den vergangenen Jahren auch einige Zustiegsstellen in der Umgebung von Ried geschlossen wurden, ist das Auto-Aufkommen noch größer geworden", sagt Oberwagner. Der Stadtgemeinde Ried seien in dieser Sache mehr oder weniger die Hände gebunden. "Ich werde bei der Eröffnung einige Gespräche führen. Außerdem ist es eine Resolution mit der Bitte um Unterstützung an die ÖBB und den Landtag vorstellbar", so Oberwagner.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at