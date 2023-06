Braunauer Schüler ließen sich als Spender typisieren

Jede einzelne diese Personen ist Hoffnung für einen Erkrankten, der dringend einen passenden Spender mit hoher genetischer Übereinstimmung braucht, um zu überleben. Die Wahrscheinlichkeit, ein passender Spender zu sein, ist leider relativ gering, weshalb es umso wichtiger ist, die Datenbank zu erweitern.

Grund genug für Vincent Reisner, gemeinsam mit den Schülervertreterinnen und Vertretern der weiterführenden Schulen in Braunau (HTL, HLW, HAK und Gymnasium) eine solche Typisierungsaktion auf die Beine zu stellen. Mit im Boot war der Verein "Geben für Leben" der Leukämiehilfe Österreich. "Da eine solche Aktion eine super Möglichkeit ist, sehr unkompliziert einen wahnsinnig wichtigen Beitrag für eine sehr sinnvolle und obendrein wohltätige Sache zu leisten, waren alle Schülervertreter sofort interessiert und motiviert, etwas in diese Richtung umzusetzen", sagt Reisner. Die Aktion, die mit viel ehrenamtlicher Hilfe in der HTL Braunau in die Tat umgesetzt wurde, fand großen Anklang, die Organisatoren sind mit ihrem Ausgang zufrieden und stolz.

