Bekiffter 15-jähriger Mopedlenker flüchtete vor Polizei

Eine Polizeistreife aus Mattighofen bemerkte gegen 15.30 Uhr auf der Unterlochnerstraße im Gemeindegebiet von Mattighofen einen Mopedlenker, der keinen Helm trug. Als dieser das Polizeifahrzeug sah, bog er ab und versuchte zu flüchten. Die Polizei fuhr mit Blaulicht und Sirene hinter ihm her. Dabei bemerkten die Beamten, dass auf dem Moped kein Kennzeichen montiert war. Die Polizisten versuchten mehrmals via Lautsprecher den Lenker zum Anhalten zu bewegen. Das zeigte aber keine Wirkung. Es folgte eine Verfolgungsfahrt durch Mattighofen.

Mehrere Fahrzeuglenker machten die Straße aufgrund des Folgetonhorns frei, der 15-Jährige fuhr äußerst aggressiv und rücksichtslos, sodass es bei den Fahrmanövern zu einer Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr kam, so steht es in der Polizeiaussendung. Eine zusätzliche Polizeistreife stellte ihr Polizeifahrzeug auf der Straße quer. Der Mopedlenker wich jedoch erneut über den Gehweg aus. Dabei musste er aber die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs so verringern, dass er angehalten werden konnte.

Bei der anschließenden Vernehmung machte der 15-Jährige sehr wirre Angaben. Aufgrund dieser Aussagen und seines Verhalten lag der Konsum von Suchtmitteln nahe, so die Polizei. Er bestätigte auch, dass er Cannabis geraucht habe. Eine klinische Untersuchung verlief positiv, der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen. Weiters wurde, da das Moped offensichtlich getunt war, ein Test am Rollenprüfstand durchgeführt. Dabei wurde eine höhere Geschwindigkeit als zugelassen erreicht.