Beflügelt-Festival am Wochenende

Das Festival mit Schwerpunkt Klavier beginnt am Freitag, 6. August, in der Steinarena hinter der Rieder Landesmusikschule. Das Programm: 19 Uhr Dean Erjavc, 20.30 Uhr Hermann Linecker Jazz-Trio. Am Samstag, 7. August, gibt es ab 15 Uhr ein "Talentepodium" am Neptunbrunnen und um 17.30 Uhr einen Klavierabend mit Zhania Pohn. Gespielt werden Werke von Johann Sebastian Bach, Nikolai Medtner, Rachmaninoff und Franz Xaver Frenzel. Um 20.30 Uhr Duo-Abend mit Muhammedjan Sharipov (Violine) und Paul Cartianu (Klavier). Eintritt frei! Am Sonntag, 8. August, spielt ab 11 Uhr in der Steinarena hinter der Landesmusikschule das Trio Empora. Bei Schlechtwetter im Salesianersaal.

Nähere Details über Künstler, Programm und Kartenpreise unter www.befluegelt-pianofestival.com