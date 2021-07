Mehrere Generationen unter einem Dach? Das soll bald in Lengau realisiert werden. Denn am kommenden Samstag wird der Spatenstich für das Generationenhaus "Kleeblatt" in Lengau gesetzt. Ein vierblättriges Kleeblatt ist der Namensgeber, weil vier Generationen in den neuen Gebäuden Platz haben sollen. Errichtet wird ein dreigruppiger Kindergarten in Holzbauweise für die kleinen Bewohner. Junge Erwachsene und Familien können in neue Wohnungen einziehen, ältere Mitbürger sind beim Seniorentreff