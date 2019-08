Bahnhofsumbau in Braunau schreitet weiter voran

Die Umbauarbeiten am Bahnhof in Braunau laufen bereits auf Hochtouren. 31 Millionen Euro ist das Bauprojekt der ÖBB schwer, nächstes Jahr im Sommer soll es in Betrieb genommen werden – "noch vor Schulbeginn", sagt Thomas Fruhmann, Projektleiter der ÖBB. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Braunau laufe sehr gut, lobt er. Es konnte bereits die Eisenbahnkreuzung in der Josef-Reiter-Straße aufgelassen und eine neue Straßenunterführung errichtet werden. "Damit ist der Stadtteil Laab nun erstmals auch ohne Bahnkreuzung erreichbar", sagt Fruhmann. Vor allem für die Einsatzkräfte sei dies von Vorteil.

Im Zeitplan

Das elektronische Stellwerk steht, es geht voraussichtlich im Dezember in Betrieb. Die Eisenbahnkreuzung am Bahnweg wird noch heuer aufgelassen.

"Wir liegen im Zeitplan. Der modernisierte Bahnhof soll im Sommer 2020, noch vor Schulbeginn, in Betrieb gehen." Thomas Fruhmann, Projektleiter der ÖBB Bild: VOLKER WEIHBOLD

Fußgänger und Radfahrer könnten dann aber bereits die Unterführung am Bahnhof benützen, sagt Fruhmann. Fertig ist auch schon die Eisenbahnkreuzung an der Laabstraße, die technisch modernisiert und neu gestaltet wurde.

Mehr zum Bahnhofsumbau lesen Sie am Donnerstag in der Braunauer Warte.