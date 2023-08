Ausverkauft: 1500 Besucher kamen zur Karibik-Party nach Geinberg

Schon Wochen vor der Veranstaltung war die Karibik-Party in der Therme Geinberg ausverkauft.

"Wir hätten wahrscheinlich doppelt so viele Karten verkaufen können", sagt Natalie Schwendtner, Marketingleiterin der Therme Geinberg. Rund 1500 Besucher kamen vergangenen Freitag zur großen Karibik-Party in das Spa Resort. Der Wettergott meinte es an diesem kühlen Abend gut mit den vielen Besuchern. Der prognostizierte Regen blieb – zumindest bis Mitternacht – aus.

Beste Stimmung in Geinberg Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Für Johann Sommer, der am 1. August die Geschäftsleitung des Spa Resort Geinberg übernommen hat, war es die erste Beach-Party. "Das Resort in Geinberg hat für mich einen besonderen Reiz, vor allem aufgrund seiner besonderen Vielfältigkeit. Wo sonst findet man gehobene Hotellerie gepaart mit Luxushotellerie, einer Therme und dazu noch Haubengastronomie unter einem Dach." Ziel sei, sich noch mehr auf die Zufriedenheit der Gäste zu fokussieren, auch die Nachhaltigkeit spiele eine zentrale Rolle, so der Geschäftsführer.

Therme-Geinberg-Geschäftsführer Johann Sommerer mit Personalleiterin Anna Hauser (links) und Marketingleiterin Natalie Schwendtner Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

In den vergangenen Wochen absolvierten mehrere internationale Spitzenfußballklubs wie RCD Mallorca oder Maccabi Haifa ihr Sommer-Trainingslager in der Therme Geinberg.

2:tages:bart feierte mit. Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

