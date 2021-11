Atemschutztrupps haben bestanden

Neben einem theoretischen Teil, der Aufnahme des Atemschutzgerätes und der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft sind die Atemschutztrupps bei der Prüfung vor die Aufgabe gestellt, in einem dunklen und engen Raum verschiedenste – auch körperlich fordernde – Tätigkeiten zu erfüllen.

Alle sechs angetretenen Trupps haben diese Aufgaben gemeistert – vier in der Stufe Bronze und zwei in der höchsten Stufe Gold, so Bezirksfeuerwehrkommandant Alfred Deschberger bei der Ehrung.