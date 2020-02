Aspach: Bürgermeister Karl Mandl (VP) legt sein Amt am Donnerstag zurück

Dass Aspachs Bürgermeister Karl Mandl (VP) noch vor den nächsten Landtags- und Gemeinderatswahlen im Herbst 2021 aufhören würde, war bekannt. Am Dienstag wurde auch der Zeitpunkt bekannt. Mandl, seit 1997 Bürgermeister in der Marktgemeinde und von 1991 bis 1997 Vizebürgermeister, wird bei der Gemeinderatssitzung am kommenden Donnerstag, 20. Februar, sein Amt als Ortschef zurücklegen. Es handle sich dabei um einen geplanten Rücktritt während der Funktionsperiode, so Aspachs Amtsleiter Franz Streif auf OÖN-Anfrage.

Bei der Gemeinderatssitzung wird ein neuer Bürgermeister gewählt. Beim Nachfolger von Mandl dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um VP-Vizebürgermeister Georg Gattringer (47) handeln.