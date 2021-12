84-Jähriger bei Kollision mit Alkolenker verletzt

Zu der Kollision mit dem Alkolenker kam es kurz nach 18 Uhr im Gemeindegebiet von Uttendorf. Dabei fuhr der 45-Jährige aus dem Bezirk Mistelbach mit seinem Auto auf der B147 von Braunau in Richtung Uttendorf. In der Ortschaft Kronleiten wendete der ortsunkundige Niederösterreicher seinen Wagen, indem er in einer Parkbucht zurücksetzte und in die Gegenrichtung einbog. Der nachkommende 84-Jährige aus dem Bezirk Braunau konnte sein Auto nicht rechtzeitig anhalten, es kam zur Kollision.

Der Pensionist erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus Braunau eingeliefert. Der 45-Jährige blieb unverletzt. Ein Alkotest bei ihm ergab 0,98 Promille.