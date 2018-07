Zwei Tage voller Hip-Hop-Kultur

BRAUNAU, SIMBACH. Jugendfestival: Unter dem Motto "Liebe deine Stadt" Lust an Mitgestaltung wecken.

Ein Breakdance-Battle soll der Höhepunkt des Festivals werden Bild: privat

Rap, Deejaying, Break- und Streetdance, Graffiti, Street Art und Fotografie: all das wird beim Hip-Hop-4Ever-Festival in Braunau Simbach am Freitag, 27. und Samstag, 28. Juli dominieren. Workshops, Ausstellungen und Wettbewerbe stehen auf dem Programm.

Veranstalter Ngoma MBodji will mit dem Jugendfestival die Lücke an Veranstaltungen für Jugendliche in Braunau und Simbach schließen. "Es ist wichtig, ihnen etwas zu bieten und es sollen verschiedene Themen sein, damit sie gefordert werden und sich hier zu Hause entfalten können", sagt er. Allen voran stellt er nämlich das Motto "Liebe deine Stadt". Das Programm ist bunt:

Graffiti-Workshop: Tobias Stockner lädt am Freitag um 13 Uhr ein, die Kunst des Graffiti von ihm am Kirchenplatz Simbach zu lernen.

Buchpräsentation: Um 16 Uhr präsentiert Fotograf Sascha Kraus im Veranstaltungszentrum das Buch "Forthright - Stronger than a Weapon" und eröffnet dabei seine gleichnamige Ausstellung.

BMX-Contest: Der Samstag steht am Anfang ganz im Zeichen von BMX-Fahrern. Ab 13 Uhr kann man sich für den um 14 Uhr im Skater- und Trailpark Simbach stattfindenden BMX-Contest registrieren.

Breakdance-Battle: Ein internationaler Breakdance-Wettbewerb bildet den Höhepunkt des Festivals am Samstag, 14.30 Uhr im Braunauer Veranstaltungszentrum. Zu Gast werden viele internationale Breakdance-Größen wie DJ Schini, Alexander Wengler, Phillip Hagenhofer und Bobby Balboa sein.

Live-Konzerte: Abends wird getanzt. Im Veranstaltungszentrum heizen jeweils ab 20 Uhr Djs ein. Bekannte internationale Künstler und Dj’s aus Deutschland, Österreich, Schweden und den Niederlanden reisen für den Liveact nach Braunau ein. "Christmaz feat. BlabberMouf", die Hip-Hop-Legenden "MAIN CONCEPT" aus München und die "TTR Allstars", ein Zusammenschluss von Künstlern vom HipHop-Label "Tonträger Records" mit "Texta", "Da Staummtisch", "Hinterland", "Average" und "Kayo."

Der Eintritt für die Livekonzerte und die Teilnahme an den Wettbewerben ist kostenlos. Unterstützt wird das Hip-Hop-Jugendfestival unter anderem von den beiden Städten Braunau und Simbach, namhaften Firmen sowie vom grenzüberschreitenden Stadtmarketing STS Und Euregio.

