Tüftler mit Mars-Anzug und mehr als 50 Projekten

BRAUNAU. HTL Braunau am 7. Dezember mit großem Tag der offenen Tür.

Gleich vier Braunauer HTL-Teams arbeiten an Mars-Projekt. Bild: HTL Braunau

In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Weltraumforum entstehen derzeit in der HTL Braunau vier Projekte, die sich mit dem neuen Mars-Anzug beschäftigen. Erste Ergebnisse dieser und rund 50 anderer Projekte werden im Rahmen eines Tags der offenen Tür, am Freitag, 7. Dezember, von 9 bis 17 Uhr präsentiert.

Unterwegs zum Mars

Seit Beginn dieses Schuljahres arbeiten Maturanten der HTL Braunau an vier Projekten, die den neuen Mars-Anzug "Serenity" des Österreichischen Weltraumforums betreffen. So beschäftigt sich ein Team mit der Energieversorgung des Raumanzuges, ein weiteres Team arbeitet zur Kommunikation zwischen Raumanzug und Basis, ein drittes Team forscht zur Temperaturkontrolle im Raumanzug und die vierte Gruppe beschäftigt sich mit Sensoren zur Spannungsversorgung von "Serenity". Am Tag der offenen Tür erzählen die beteiligten Maturanten von ihrer konkreten Arbeit und stellen auch konkrete Raumanzüge der Vorgängerserie vor.

Insgesamt gibt es am Tag der offenen Tür mehr als 50 Projekte zu sehen. Anhand dieser Projekte lassen sich die gemeinsamen Ausbildungsinhalte, aber auch die Unterschiede zwischen den ab Herbst 2019 vier Abteilungen der HTL (Elektronik und Technische Informatik, Elektrotechnik, Informationstechnologie und Mechatronik) in Erfahrung bringen. Rund 120 Schüler und viele Lehrkräfte stehen bereit, um den Besuchern die HTL im Rahmen von Führungen und Gesprächen detailliert vorzustellen.

Einen besonderen Schwerpunkt stelle die Begabungsförderung dar, dazu sprachliche Zusatzangebote wie Englisch-Konversation, Italienisch, Spanisch, Russisch und Chinesisch. Die HTL Braunau kann auf viele Wettbewerbserfolge verweisen, dazu Persönlichkeitsbildung, auch die HTL Big Band wird am 7. Dezember zu hören sein. "Die Chancen, in der HTL aufgenommen zu werden, sind ausgezeichnet. Im letzten Jahr schafften das alle Bewerber, die die Aufnahmebedingungen erfüllt haben. Ab 7. Dezember ist auch eine Erst-Anmeldung möglich", so Bildungsberater Anton Planitzer. "Knapp 1000 Schüler nutzen in diesem Schuljahr die Ausbildung zur Technikerin bzw. zum Techniker an der HTL Braunau. Mehr als 250 Stellenangebote für sehr gut bezahlte Jobs – zwischen rund 30.000 bis 35.000 Euro pro Jahr beim Einstieg – haben Firmen im vergangenen Jahr an die HTL Braunau gesandt. HTL-Absolventen können sich nach drei Jahren Fachpraxis zum mittlerweile bachelorwertigen Ingenieur zertifizieren lassen", sagt Direktor Hans Blocher.

