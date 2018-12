Ohne Matura zum Studium

BRAUNAU. Einjähriger Studienbefähigungslehrgang im Innviertel.

Nun auch im Innviertel Bild: Volker Weihbold

Erweitertes Bildungsangebot: Ab Herbst 2019 sollen Personen mit facheinschlägigem Lehrabschluss bzw. Fachschulabschluss ohne Matura in Braunau mithilfe der Fachhochschule Oberösterreich in nur einem Jahr "hochschulfit" gemacht werden: Mit ihrem einjährigen FH-Studienbefähigungslehrgang (SBL) hat die FH in den vergangenen zehn Jahren bereits Hunderten Teilnehmern zur Fachhochschulreife verholfen.

Angeboten wird die Ausbildung neben den Standorten Linz, Wels, Steyr und Hagenberg nun auch im Innviertel. "Wir freuen uns, dass wir die Erfolgsgeschichte unseres Lehrgangs nun auch am Standort Braunau am Inn fortsetzen können", so Lehrgangsleiter Stefan Sunzenauer. "Die meisten SBL-Absolventen belegen nach Erlangung der FH-Reife ein technisches Studium und fühlen sich sogar besser vorbereitet als ihre Studienkollegen." Die Teilnehmer werden auf dem Level eines guten Hauptschulabschlusses "abgeholt", innerhalb eines Jahres sollen sie in den Gegenständen Deutsch, Englisch, Mathematik und Physik "Maturaniveau" erreichen. Der Kurs ist berufsbegleitend organisiert und kann an drei bis vier Abenden pro Woche nach dem Job absolviert werden.

Aufgrund des steigenden Fachkräftebedarfs sei die berufsbegleitende Höherqualifizierung eine zukunftsweisende Investition in das bereits bestehende Arbeitskräftepotenzial. Die Anmeldung für den Kurs ist jederzeit möglich. Anmeldeschluss ist der 30. Juni. Kontakt und weitere Infos: Elke Bumberger, E-Mail: lehrgang@fh-ooe.at

