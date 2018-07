Knirps-Schirm mit German Brand Award in Gold ausgezeichnet

BRAUNAU. Zu Braunauer Hersteller Doppler gehörende Marke erneut erfolgreich.

Bernhard Lindner, International Sales & Marketing bei Knirps Bild: Doppler

Die international bekannte Schirmmarke Knirps des Braunauer Herstellers Doppler hat im Rahmen einer Gala in Berlin mit mehr als 600 Gästen den German Brand Award in Gold erhalten. Entgegengenommen wurde der Preis in der Kategorie "Industry Excellence in Branding – Outdoor Goods" durch Bernhard Lindner, International Sales & Marketing Knirps, und Beatrice Kobleder, Marketing Knirps. Mit dem Award zeichnen der Rat für Formgebung und das German Brand Institute erfolgreiche Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation aus.

"Die Marke Knirps mit dem markanten, unverwechselbaren roten Punkt im Signet ist vor allem für ihre so robusten wie innovativen Regenschirme weltberühmt. Dass das Unternehmen seit einiger Zeit auch in die Breite expandiert und das Sortiment unter anderem auf Regenbekleidung und Sonnenschirme ausgeweitet hat, zeigt, dass man nicht nur den Markt ganz genau im Blick hat, sondern dass man unter dem Dach dieser starken Marke auch offen ist für Neues", so die Jury. "Ein Preis wie der German Brand Award ist für Industrie und Handel gleichermaßen wichtig, denn er schafft zusätzliche Sicherheit für die Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden und unterstützt bei der Definition neuer Ziele", so Bernhard Lindner.

Das 1946 gegründete Unternehmen Doppler mit Sitz in Braunau gilt als Vorreiter bei der Entwicklung von Sonnen- und Regenschirmen. Der Familienbetrieb verfügt über Niederlassungen in Deutschland, Tschechien, Slowakei, Rumänien und China. Das Unternehmen zählt die Produktmarken doppler, doppler-Manufaktur, Knirps und derby zu seinem Portfolio. Weiters verfügt die Firma über Lizenzen für die Produktion und den Vertrieb von Schirmen der Marken Bugatti und s.Oliver.

Doppler beschäftigt derzeit 160 Mitarbeiter in Österreich und 240 im Gesamtkonzern. Der jährliche Umsatz beträgt rund 55 Millionen Euro, der Exportanteil liegt bei 80 Prozent.

