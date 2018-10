Innviertler Mostbauer hat die beste Streuobst-Wiese Oberösterreichs

SANKT PANTALEON. Die schönsten, artenreichsten und nachhaltigsten Streuobstwiesen waren im Rahmen eines bundesweiten Wettbewerbs durch "Blühendes Österreich" und "ARGE Streuobst" gesucht.

Inmitten von Apfel- und Birnbäumen liegt der Bauernhof auf einer Anhöhe. Bild: privat

Mit 92 Punkten den Landessieg für Oberösterreich errungen hat Walter Mehlhart, der Mostbauer z’ Stockham in St. Pantaleon.

Wir freuen uns sehr, dass auch einmal die immer seltener werdenden Streuobstwiesen gewürdigt werden", so Walter Melhart. Nun starte eine Aktion: "Jeder, der bei uns bis Ende Oktober zehn Liter Most oder mehr einkauft, bekommt ein Original 1/2-Liter-Mostglas dazu geschenkt", so der Mostbauer der jeweils donnerstags und freitags ab 13 Uhr geöffnet hat sowie jeden ersten Samstag im Monat.

Platz für neues Mostobst

"Denn es gibt heuer noch so viel schönes Mostobst in den Gärten, und wir brauchen Platz dafür im Keller. Und nur wenn das Obst auch möglichst sinnvoll verwertet wird, haben diese wunderschönen Mostobstbäume rundherum auch auf Dauer eine Zukunft."

So beschreibt Familie Mehlhart ihr Anwesen: Inmitten von Apfel- und Birnbäumen liegt unser Bauernhof auf einer Anhöhe, mit Blick zu unseren bayerischen Nachbarn und den Salzburger Gebirgszügen. Seit jeher wurden die Früchte unseres Obstgartens genutzt und zu Obstwein und Obstbränden veredelt. Früher war ein guter Most der Stolz eines jeden Innviertler Bauern, bei uns ist diese Tradition noch immer lebendig. Wenn es draußen zu kalt ist, steht unser Stüberl mit 40 Sitzplätzen zur Verfügung.

Die Jury bewertete den obstbaulichen und ökologischen Wert einer Wiese, die Bestandessicherheit sowie die soziokulturelle Funktionalität, also, ob eine Nutzung als Erholungsraum oder eine Steigerung der Lebensqualität für die Umgebung vorliegt. Traditionell bewirtschaftete Streuobstwiesen stehen für idyllische Landschaftsbilder und hochwertige Lebensmittel, so die Organisatoren. Streuobstwiesen gehören zu den vielfältigsten Lebensräumen in Europa – sie beherbergen bis zu 5000 Tier- und Pflanzenarten, sowie zahlreiche vom Aussterben bedrohte Obstsorten, so die Experten.

Dennoch stehe dieses Habitat auf der Roten Liste der gefährdeten Lebensräume ganz oben. Rund 80 Prozent der österreichischen Streuobstbestände seien in den vergangenen Jahrzehnten verlorengegangen.

"Wir freuen uns über die vielen Einreichungen und bedanken uns bei jedem, der einen artenreichen Obstgarten oder eine Streuobstwiese mit viel Liebe und harter Arbeit bewirtschaftet. Wir möchten auf die Bedeutung von Streuobstwiesen als wichtige Ökosystemdienstleister hinweisen und diese prächtigen Obstgärten zeigen", erklärt Ronald Würflinger, Geschäftsführer von Blühendes Österreich, zum Wettbewerb.

