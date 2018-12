Hohe Auszeichnung für Malerei Reiter aus Raab

RAAB / WIEN. Firma ist ein "ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb".

Agnes und David Reiter mit Ministerin Margarete Schramböck Bild: privat

Bundesministerin Margarete Schramböck verlieh dem Betrieb Reiter Maler GmbH aus Raab das Bundeswappen als ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb – die höchste Auszeichnung für Lehrbetriebe in Österreich. "Wir sind auf diese Auszeichnung sehr stolz. Der Auswahlprozess ist sehr streng, in Oberösterreich gibt es nur 64 Betriebe, die diese Auszeichnung erhalten haben. Für uns ist das Ansporn, weiterhin eine qualitativ hochwertige Lehrlingsausbildung anzubieten", sagen die beiden Geschäftsführer Agnes und David Reiter. "Mit diesem Einsatz wird wesentlich zur Fachkräftesicherung in Österreich beigetragen", sagte Schramböck.

