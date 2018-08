Gurten mit einem Traumstart

Die Madritsch-Truppe überrascht bei Vizemeister Gleisdorf 09

Gurtens Neuerwerbung Rene Kienberger trug sich gleich im ersten Saisonspiel in die Torschützenliste ein. Bild: Reinhard Schröckelsberger

Einen Einstand nach Maß feierte Gurtens neuer Coach Peter Madritsch zum Saisonauftakt. Mit einer starken Leistung schlugen die Innviertler Vizemeister Gleisdorf 09 überraschend mit 2:0. Gurten war über weite Strecken das bessere und gefährlichere Team und freut sich über einen "Traumstart" in die neue Regionalliga-Saison.

In Gleisdorf hängen für Gurten die Trauben hoch, noch kein Punkt konnte dort geholt werden. Mit viel Selbstvertrauen aus dem ÖFB-Cup-Spiel gegen Wolfsberg ausgestattet, wollten die Gurtner diesen "unhaltbaren Zustand" endlich beenden. Die Anfangsphase der Partie gehörte auch gleich den Gästen. Die Madritsch-Truppe stand hinten sehr gut und verstand es mit schnellen Vorstößen den Vizemeister immer wieder in Verlegenheit zu bringen.

Vor allem Rene Wirth und Neuerwerbung Adil Kouskous kombinierten sich auf der rechten Seite immer wieder bis in den Strafraum der Heimischen durch. In der 33. Minute war es dann soweit: Sebastian Zirnitzer zirkelte einen Freistoß von der linken Seite an Freund und Feind vorbei in den Fünfmeter-Raum, dort brauchte Gurtens Defensivspieler Christoph Hüttmair nur mehr "Danke" sagen.

Nach der Pause legten die Gleisdorfer zwar ein "Schäuferl" nach, scheiterten aber immer wieder an Gurtens Torhüter Felix Wimmer oder an der ausgezeichnet stehenden Abwehr. Allerdings blieb auch das erwartete Offensiv-Feuerwerk des Vizemeisters aus. Die Gäste waren mit Kontern stets brandgefährlich. In der 76. Minute klatschte der Gleisdorfer Torhüter im Fünfmeterraum den Ball genau vor die Beine von Rene Kienberger, der jagte die Kugel aber über die Querlatte.

Die Schlussviertelstunde gehörte Gurten, Gleisdorf warf alles nach vorne und die Gäste nutzten den Raum für Konter. Die endgültige Entscheidung fiel allerdings erst in der 90. Spielminute. Gurten spielte den Ball vom eigenen Strafraum weg über drei Stationen, Rene Wirth bringt einen Stanglpass auf Jakob Kreuzer, der den Ball leicht abfälschte und zu Rene Kienberger weiterleitet. Diesmal bewies der Gurtner Nervenstärke und versenkte den Ball zum 2:0-Siegestreffer.

Vorschau

Am kommenden Samstag, 4. August, wartet auf die Union Gurten bereits die nächste schwere Aufgabe.

Um 18 Uhr gastiert Aufsteiger FC Wels in der Park 21-Arena. Die Welser schafften zum Saisonauftakt ein 1:1-Unentschieden gegen Vöcklamarkt.

Die Gurtner wollen mit ähnlich starken Leistungen wie gegen Wolfsberg bzw. Gleisdorf vor dem heimischen Publikum auftreten. In den vergangenen Jahren gab es meistens einen Fehlstart mit einer Niederlagenserie, heuer wollen die Gurtner von Beginn an mit guten Ergebnissen glänzen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema