"Goldenes Ei": Kabarettpreis wird erstmals vergeben

OSTHERMIETHING. Jetzt bewerben: Alle Talente des Genres können sich ab sofort bewerben. Initiator ist der Verein "L(i)ebenswertes Ostermiething".

Obmann Franz Wimmesberger mit dem Preis-Entwurf "Goldenes Ei". Bild: Verein

Das ist Premiere: In Ostermiething wird ein Kabarettpreis vergeben, ausgeschrieben ist das "Goldene Ei des KultOs". Ab sofort können sich Künstler aus dem deutschsprachigen Raum bewerben.

"Wenn es in OSTERmiething zur OSTERzeit einen Preis zu gewinnen gibt, dann kann es eigentlich nur ein Ei sein, natürlich ein goldenes", sagt Franz Wimmesberger, Obmann des Vereins "L(i)ebenswertes Ostermiething" und Initiator des Kabarettpreises. Weil die Kabarettveranstaltungen, die das Vereinsteam seit zehn Jahren organisiert, immer restlos ausverkauft waren, wurde der Kabarett-Faden aufgenommen und zu einem eigenen Preis weitergesponnen. "Wir sind da so hineingewachsen. Wir haben gesehen, dass wir mit unserer Künstlerauswahl die Leute begeistern können", sagt Wimmesberger. Der Verein bringt damit erstmals einen derartigen Kleinkunstwettbewerb ins Innviertel.

Nachwuchs-Kabarettisten, aber auch jene Künstler, die schon länger im Geschäft sind, haben ab sofort die Möglichkeit sich mit einem zehnminütigen Video zu bewerben. Egal ob Kabarett, Comedy, kabarettistische Zauberei oder Musikkabarett: Talente aus sämtlichen Disziplinen dieses Genres können ihr Glück versuchen. Ende der Bewerbungsfrist ist der 30. November. Das "Goldene Ei des KultOs" wird dann am 13. April 2019 vergeben. Es gibt nicht nur die Trophäe zu gewinnen, sondern auf die ersten Drei warten auch Geldprämien sowie ein Auftritt im KultOs im folgenden Jahr zu den marktüblichen Bedingungen.

Begeistert von dieser Initiative ist Bezirkshauptmann Georg Wojak: "Wenn wir jetzt im Friedensbezirk Braunau einen Kabarettpreis ausschreiben, zeigen wir, dass Humor gepaart mit Geist bei uns einen fruchtbaren Boden hat."

Das Bewerbungsvideo soll in elektronischer Form (über Dropbox, WeTransfer oder als YouTube-Link) an den Obmann per Mail an wimmes@gmx.at gesendet werden.

