Gemeinsam feiern, damit niemand alleine sein muss

BRAUNAU. Zwei Braunauer laden zu einem gemeinsamen Weihnachtsfest ein.

Christa Schwandtner und Stefan Windsperger laden zum Weihnachtsfest. Bild: (privat)

Christa Schwandtner und Stefan Windsberger veranstalten heuer zum zweiten Mal eine Weihnachtsfeier für Mitmenschen, die den Tag sonst alleine verbringen würden. Weil gerade an solchen Festtagen das Alleinsein sehr schwer sein kann.

Zwischen 14 und 18 Uhr sind diese Menschen im Gemeinschaftsraum von Treffpunkt mensch&arbeit in Braunau (über dem CARLA Geschäft im ersten Stock, Salzburger Straße 20) willkommen. Es gibt eine warme Mahlzeit, der Raum ist weihnachtlich geschmückt. Auf dem Programm stehen Gesellschaftsspiele, aber auch das Lesen von Büchern und vor allem der gemeinsame Austausch, bei dem gerne Geschichten erzählt werden können. Stefan Windsperger hilft regelmäßig bei der Tafel in Braunau mit und weiß, dass viele Menschen im Bezirk Weihnachten alleine verbringen müssen. "Ich habe das Gefühl, da etwas machen zu müssen", sagt er. "Nächstenliebe und unseren Mitmenschen einfach mal seine Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken bleiben leider oft auf der Strecke", sagt Christa Schwandtner und ergänzt, dass die wirklich wichtigen und wesentlichen Werte von Weihnachten durch Hektik und Konsum leicht vergessen werden.

Ungezwungene Atmosphäre

Deshalb und weil die gemeinsame Weihnachtsfeier bei der Premiere vergangenes Jahr gut angenommen wurde, haben sich die beiden entschlossen, auch heuer wieder eine solche zu veranstalten. Alles soll ganz ungezwungen sein. Egal ob jung oder alt, egal ob neu in der Stadt oder schon seit Jahren hier lebend, bei der Feier soll ein Raum geboten werden, in dem sich Menschen kennenlernen können, so die zwei. Man kann sich für die Feier telefonisch unter 0650/4902255 anmelden, das ist aber nicht verpflichtend, man kann auch spontan vorbeischauen.

Essen, Trinken, Kekse – Spenden, auch in Form von Geldspenden, werden gerne entgegengenommen. Die beiden organisieren diese Feier privat und sind an keinen Verein gebunden.

