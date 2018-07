„Familiäre Gründe“: Torjäger Hamdi Salihi sagte der SV Ried ab

RIED. Laut Manager Fränky Schiemer habe es intensive Gespräche mit dem Stürmer gegeben.

Kein Comeback von Hamdi Salihi bei der SV Ried Bild: GEPA pictures/ Walter Luger (GEPA pictures)

Ende August 2009 wechselte Hamdi Salihi von der SV Ried zu Rapid Wien. In 90 Pflichtspielen erzielte der Albaner damals 38 Tore für die Wikinger. Neun Jahre später hätte der 34-jährige Torjäger, der in der vergangenen Saison 22 Tore für Wiener Neustadt erzielte, nach Ried zurückkehren sollen.

Das war zumindest der Wunsch der sportlichen Verantwortlichen. „Wir haben uns sehr um einen Transfer bemüht und intensive Gespräche mit Hamdi Salihi geführt. Leider hat er uns jetzt am Wochenende aus familiären Gründen abgesagt“, sagt SV-Ried-Manager Fränky Schiemer auf OÖN-Anfrage. An den finanziellen Rahmenbedingungen sei der Deal nicht gescheitert. „Die Finanzierung hätten wir hinbekommen“, so Schiemer.

Die Stürmersuche geht damit bei den Innviertlern nach den Abgängen von Seifedin Chabbi, Thomas Fröschl und Philipp Prosenik weiter. „Wir halten die Augen offen, die Transferzeit geht noch bis Ende August, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass wir in Sachen Stürmer nicht mehr auf dem Transfermarkt aktiv werden“, betont Schiemer.

Torhüter Sebastian Gessl absolviert Probetraining

Verpflichtet wird hingegen mit Sicherheit noch ein Torhüter. Nach dem Abgang des langjährigen Kapitäns Thomas Gebauer ist man auf der Suche. Möglicherweise ist man dabei bereits fündig geworden. Der 22-jährige Österreicher Sebastian Gessl , der zuletzt an einer Schulterverletzung laborierte, absolviert derzeit ein Probetraining bei der SV Ried. Gessl war zuletzt beim Karlsruher SC unter Vertrag. „Torhütertrainer Hubert Auer wird ihn genau unter die Lupe nehmen, dann werden wir entscheiden, ob er unseren Anforderungen entspricht“, sagt Schiemer.

Auf die Frage, ob er noch mit weiteren Abgängen rechne, antwortet der SVR-Manager: „Der eine oder andere Spieler wird uns eventuell noch verlassen, radikale Änderungen wird es aber mit Sicherheit nicht mehr geben. Ich denke, wir sind gut aufgestellt.“ Wer die Mannschaft als neuer Kapitän auf das Feld führt, dürfte mittlerweile entschieden worden sein. Ein Name war dem Manager gestern aber vorerst noch nicht zu entlocken.

1 Kommentar GOAL (587) 09.07.2018 14:15 Uhr In der Ruhe liegt die Kraft keine Schnellschüsse die Variante mit einem 2 Tormann Talent finde ich sehr gut. Ich sag einmal so auch einen Stürmer wird man noch finden. Antwort schreiben

