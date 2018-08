Dos Santos: "Bin froh, jetzt endlich hier in Ried zu sein"

RIED. Acht Monate hat SV-Ried-Spieler Flavio Dos Santos von den Kapverden auf seinen Pass gewartet. Am Mittwoch kam er endlich in Ried an.

Endlich, Flavio Dos Santos ist mit Pass in Ried angekommen Bild: Scharinger

Als um kurz nach 11 Uhr Flavio dos Santos am Mittwoch die Laufbahn des Rieder Stadions betrat, brachen die Spieler der SV Guntamatic Ried das Training ab. Jeder Kicker und das Trainerteam der Innviertler hießen den Kicker von den Kapverden herzlich willkommen. Mehr als acht Monate musste der 22-Jährige auf seine Ausreise von den Kapverden, seiner Heimat, warten. Maßgeblich unterstützt wurde dos Santos, der in Ried bereits im Winter einen Vertrag bis 2021 unterschrieb, bei seinem Leidensweg von einer Familie aus Wien, die ihn am Mittwoch nach Ried brachte.

Die bürokratischen Hürden schienen zeitweise kaum überwindbar. Umso erfreuter war der Mittelfeldspieler bei seiner Ankunft in Ried: "Ich bin extrem froh, dass ich jetzt endlich in Ried bin. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert", sagte dos Santos, der sich in der langen Zeit auf den Kapverden mit vielen Laufeinheiten einigermaßen fit gehalten hat. "Er wird sicher noch Zeit brauchen, um spielbereit zu sein. Er macht aber einen guten Eindruck und wird uns diese Saison sicher noch viel Freude bereiten", sagt SVR-Manager Fränky Schiemer.

Trainer Thomas Weissenböck: "Schön, dass es jetzt wirklich geklappt hat. Für ihn geht es jetzt darum, schnell ins Training einzusteigen. Die Mannschaft wird ihn herzlich und gut aufnehmen, davon bin ich überzeugt, denn der Teamspirit ist wirklich ausgezeichnet", sagt Weissenböck.

Flavio dos Santos und Ried-Manager Fränky Schiemer (Foto: Scharinger)

