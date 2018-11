Am Ende ging die Luft aus

Frauenfußball: Auf den letzten Metern schrammte der SV Taufkirchen am Herbstmeistertitel vorbei.

Taufkirchen (li. Melanie Ratzenberger) hatte diesmal keine Chance. Bild: Hofinger

SV Högl Taufkirchen/Pr. – SPG Wolfern/Garsten 0:4 (0:2)

Knapp vor dem Ziel zerplatzte der Taufkirchner Traum vom Herbstmeistertitel. Weil mit der erkrankten Denise Seitz eine wichtige Stütze ausfiel, gingen es die Taufkirchnerinnen etwas defensiver an, erspielten sich aber dennoch die eine oder andere Chance. Einen leichtsinnigen Ballverlust nutzten die Gäste zum 0:1. Dann verhinderte das Aluminium bei einem Bauer-Schuss den Ausgleich. Mit einem Abseitstor bauten die Traunviertlerinnen noch vor der Pause die Führung aus. Mit dem 3:0 gleich nach Wiederbeginn war die Partie entschieden. "Die Niederlage geht in Ordnung, fiel aber zu hoch aus", sagte Trainer Sommergruber nach der zweiten Saisonniederlage.

Die Herbstmeisterschaft ist zwar abgeschlossen, dennoch dürfen Taufkirchens Damen noch nicht in die verdiente Winterpause gehen. Am Samstag steht die dritte Runde des OÖ Ladies Cups auf dem Programm. Da gastiert die Högl-Elf in St. Oswald/Fr. Nach einer 1:3-Niederlage in der OÖ Frauen Liga hat der SVT mit den Mühlviertlerinnen noch eine Rechnung offen. Vor einem Jahr gastierte die Högl-Elf im Cup ebenfalls in St. Oswald. Dabei behielten die Pramtalerinnen durch zwei Treffer von Susanne Bauer mit 2:1 knapp die Oberhand. "Wir fahren mit dem Ziel nach St. Oswald weiterzukommen", hofft Trainer Sommergruber, dass seine Damen trotz einer anstrengenden Herbstsaison ihre Kräfte noch einmal mobilisieren können.

OÖ Liga Frauen: SV Högl Taufkirchen an der Pram – Wolfern/Garsten 0:4 (0:2). Mayr (20., 82.), Angerer (39.), Söllner (54.). OÖ Ladies Cup, 3. Runde: Samstag, 3. November, 13 Uhr: St. Oswald/Fr. – SV Högl Taufkirchen an der Pram

