39-jähriger Innviertler geriet mit Bein in Futterhäcksler

Ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Braunau geriet dabei gegen 17 Uhr bei Arbeiten an einem Futterhäcksler mit seinem Unterschenkel in die Maschine. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht.

