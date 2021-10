32-Jähriger vereitelte bewaffneten Raubüberfall in Schärding

Ein 17-jähriger bosnischer Staatsangehöriger und ein 20-jähriger türkischer Staatsangehöriger, beide aus dem Bezirk Schärding, beschlossen am Donnerstag einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Supermarkt in Schärding zu verüben. Der 20-Jährige war mit einer Schimaske und einem Sturzhelm maskiert und mit einer Gaspistole bewaffnet. Der 17-Jährige zog die Kapuze seines Pullovers über den Kopf und war mit einer Mund-Nasen-Schutz-Maske maskiert. Sie betraten gegen 18:30 Uhr das Geschäftslokal und forderten mit vorgehaltener Pistole die 57-jährige Kassiererin auf, die Kassenlade zu öffnen und die Bargeldbestände herauszugeben. Wegen eines technischen Defektes gelang der Mitarbeiterin dies jedoch nicht, woraufhin der Bosnier versuchte die Lade aus der Verankerung zu reißen.

In der Zwischenzeit konnte eine weitere Angestellte aus dem Markt flüchten und um Hilfe rufen. Ein 32-jähriger ungarischer Staatsangehöriger hielt sich zu diesem Zeitpunkt mit einer weiteren Angestellten beim Hintereingang des Geschäftes auf. Er wurde auf die Hilfeschreie aufmerksam, betrat den Verkaufsraum und konnte die beiden Beschuldigten im Kassenbereich wahrnehmen. Er stellte sich den beiden in den Weg und es kam zur Rauferei. Den 20-Jährigen konnte er bis zum Eintreffen der Polizei mit einem weiteren Kunden am Boden fixieren. Der 17-Jährige konnte vorerst flüchten, wurde aber wenig später im Zuge der Fahndungsmaßnahmen an seiner Wohnadresse festgenommen. Er nahm bislang von seinem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern, während sich der 20-Jährige geständig zeigte.

Der 32-Jährige erlitt durch die heftige Gegenwehr der beiden Beschuldigten leichte Verletzungen im Gesicht.