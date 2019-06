15-jähriger touchierte mit Moped einen Pkw-Spiegel und stürzte

Eine 42-Jährige aus dem Bezirk Ried fuhr gegen 7:25 Uhr in Hohenzell auf dem Güterweg Gonetsreith Richtung Gonetsreith. Zur selben Zeit fuhr ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen mit seinem Moped in der Gegenrichtung. In einer unübersichtlichen Kurse geriet der Schüler zu weit auf die Fahrbahnmitte, touchierte den linken Außenspiegel des Pkw und stürzte.

Der 15-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch die Rettung in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.