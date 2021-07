14-Jähriger soll vor Schule auf Gleichaltrigen eingestochen haben

Die Polizei hat nach Anzeigen der Mütter der Opfer Ermittlungen aufgenommen, bestätigte diese einen Medienbericht vom Donnerstag.

Bei der Bildungsdirektion sei vergangene Woche wegen Gefahr in Verzug von der Schulleitung ein Antrag auf Suspendierung des Burschen eingegangen, der nach Prüfung bewilligt wurde, so die Sprecherin der Bildungsdirektion. Nähere Angaben zum Vorfall, der sich außerhalb der Schule zugetragen hat, machte sie nicht. Laut dem Zeitungsbericht soll der Verdächtige einen Gleichaltrigen in die Hüfte gestochen haben. Zuvor dürfte er schon dem Jüngeren mit dem Messer Angst eingejagt haben.