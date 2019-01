1,70 Promille: Alkolenkerin prallte mit Pkw gegen Böschung

HELPFAU/UTTENDORF. Die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor eine 47-jährige Frau aus Buchkirchen Freitagvormittag in Helpfau-Uttendorf (Bezirk Braunau am Inn).

(Symbolfoto) Bild: Volker Weihbold

Die Frau fuhr um 9:35 Uhr mit ihrem Pkw auf der Braunauer Landesstraße B 147 Richtung Braunau am Inn. In der Ortschaft Kronleiten geriet sie auf einem geraden Straßenstück auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern, kam links in den Straßengraben ab und prallte anschließend frontal gegen eine ansteigende Straßenböschung.

Die Frau zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu und wurde mit Rettung ins Krankenhaus Braunau gebracht. Ein bei der 47-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief mit 1,7 Promille positiv. Noch dazu hatte die Frau keinen gültigen Führerschein.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema