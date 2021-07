Impfen ohne Anmeldung auch am Pichlinger See

Heute hält zudem der mobile Impfbus in Linz an einem ungewöhnlichen Ort: Bei Schönwetter kann man sich am Pichlinger See (Zufahrt Wasserrettung) von 13 bis 16 Uhr einen Stich holen.

Zudem peilt der Impfbus wöchentlich sieben Stationen in Linz an, darunter etwa das AMS, die Solar City oder auch die Einkaufszentren Industriezeile sowie Auwiesen oder den Maximarkt Neue Heimat.

Impfwillige ohne Anmeldung können aber auch zu den zahlreichen Pop-up-Impfstraßen kommen. Dazu zählen unter anderem die Einkaufszentren Plus City in Pasching, das Passage Linz, Donaupark in Mauthausen sowie idie Shopping City Wels, wo sich Interessenten bis Ende August bzw. Anfang September mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson bzw. BioNTech/Pfizer immunisieren lassen können.

Alle Infos unter land-oberoesterreich.gv.at/ooe-impft.htm