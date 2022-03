Immer zur Stelle, aber "wir sind an der Schmerzgrenze angelangt"

"Wir leben für unsere ehrenamtliche Arbeit, aber sie wird für uns einfach immer schwieriger", sagte Walter Aichinger, Präsident des Roten Kreuzes Oberösterreich. "Bürokratie, fehlende Unterstützung und Sorgen um unseren Nachwuchs, gleichzeitig müssen wir wegen der Pandemie immer mehr Aufgaben übernehmen. Wir sind an der Schmerzgrenze angelangt." Die Hilfskräfte brauchen unsere Hilfe.

Auf Initiative des Roten Kreuzes haben alle freiwilligen Rettungs- und Sicherheitsorganisationen Oberösterreichs - dazu zählen neben dem Roten Kreuz der Arbeiter-Samariter-Bund, die freiwillige Feuerwehr, Bergrettung, Wasserrettung, Höhlenrettung und der Zivilschutzverband – und die OÖNachrichten das Freiwilligen-Manifest formuliert.

Gewinnen und halten

"Um unsere Arbeit auch in Zukunft machen zu können, müssen wir Rahmenbedingungen schaffen und Forderungen stellen. Und die richten sich nicht nur an die Gesellschaft, sondern auch an die Politik", sagte Landesfeuerwehrkommandant Robert Mayer beim Freiwilligen-Gipfel im OÖN-Forum. Mit mehr als 90.000 Mitgliedern ist die freiwillige Feuerwehr die größte ehrenamtliche Einsatzorganisation des Landes. Dennoch plagen die Feuerwehr Personalsorgen. "Wir haben ja einen gesetzlichen Auftrag, wenn es brennt, müssen wir ausrücken", sagte Mayer. "Aber was, wenn dafür kaum mehr Leute da sind?" Es gehe nicht nur darum, Freiwillige für die Feuerwehrarbeit zu begeistern, sie zu "gewinnen", sondern sie auch "halten zu können".

Vier bis fünf Jahre arbeiten Zivildiener beim Arbeiter-Samariter-Bund nach ihrem Präsenzdienst noch ehrenamtlich weiter. Insgesamt sind es 1000 Freiwillige, die sich beim Samariterbund engagieren. Doch ihre Zahl sinkt. "Nicht nur die geburtenschwachen Jahrgänge tun uns weh. Auch die Wertschätzung nimmt ab", sagte Günther Erhartmaier, Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes Oberösterreich. "Dass wir bei Knopfdruck einsatzbereit sind und so ganz nebenbei noch Test- und Impfstraßen und Flüchtlinge betreuen, ist zur Selbstverständlichkeit geworden."

"Die fehlende Dankbarkeit geht noch weiter", sagte Gerald Berger, Präsident der Wasserrettung Oberösterreich. Etwa wenn nach der Bergung von Fahrzeugen sogar Klagen folgen, weil das Auto beschädigt worden sei. "Derweil gibt es ja nichts Schöneres für uns als ehrlichen Dank", sagte Berger.

Der Rat der Freiwilligen

Seit zehn Jahren gibt es in Österreich ein Freiwilligengesetz. Dieses regelt das Freiwillige Sozialjahr, den Gedenkdienst und den Freiwilligenrat. "Dessen Möglichkeiten sind aber enden wollend", sagte Aichinger, der im Rat sitzt. "Ehrenamtliche Vertreter treffen zusammen, diskutieren, und am Ende gibt es ein Protokoll. Das war’s." Auch für Oberösterreich brauche es einen Freiwilligenrat, "aber einen, in dem wir auch wirklich gemeinsam etwas bewirken können", sagte Aichinger. Ein Vorschlag, der bei den anderen Vertretern auf offene Ohren stieß.

"Das wäre gerade für uns Kleinere extrem wichtig", sagte der Leiter der Bergrettung Oberösterreich, Christoph Preimesberger. Sie hat knapp 900 ehrenamtliche Helfer. "Manches schaffen wir alleine gar nicht, zum Beispiel die ganze Bürokratie. Da brauchen wir die Erfahrung der Großen wie Rotes Kreuz und freiwillige Feuerwehr", sagt Preimesberger.

Auch in punkto Freistellung gebe es noch Handlungsbedarf. Manche Arbeitgeber seien vorbildhaft, wenn es darum geht, Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich engagieren, für Einsätze oder Ausbildungen freizustellen. Anderswo gebe es noch Luft nach oben. "Da spreche ich jetzt in doppelter Funktion", sagte Michael Hammer. Er ist nicht nur Präsident des oberösterreichischen Zivilschutzverbandes, sondern auch Bürgermeister von Altenberg bei Linz. "Da müssen wir Gemeinden auch etwas Druck machen und eine Vorbildfunktion einnehmen."

Damit der Wert des Ehrenamts wieder bewusst werde.