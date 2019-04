Holzstapel neben Lagerhalle entzündet: Feuerwehr verhinderte Großbrand

ST. MARIEN. Einen Holzstapel direkt neben einer Lagerhalle zündeten unbekannte Täter am Sonntagabend in St. Marien (Bezirk Linz-Land) an. Das hatte verheerende Folgen: Das Dach der Halle fing Feuer. Die Feuerwehren konnten einen Großbrand verhindern.

Die unbekannten Täter hatten gegen 22.48 Uhr den Holzstapel in der Ortschaft Nöstlbach in Brand gesetzt. Das Feuer geriet laut Polizei außer Kontrolle und griff auf den Dachstuhl über. Auch in einen Innenraum des Gebäudes drang das Feuer ein. Dort waren mehrere Motorräder abgestellt, die beschädigt wurden. Aufgrund des raschen Einschreitens der Freiwilligen Feuerwehren St. Marien, Weißenberg und Weichstetten konnte ein größeres Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Die Einsatzkräfte mussten das Dach stellenweise öffnen, um die Glutnester darunter ablöschen zu können. Verletzt wurde niemand, in der Halle war beim Ausbruch des Brandes keine Personen. Wie hoch der Schaden ist und wodurch der Brand ausgelöst wurde, steht laut Polizei noch nicht fest.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema