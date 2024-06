Hochwassergefahr nicht gebannt: Inn und Donau übersteigen Warngrenzen

Die Hochwassergefahr in Oberösterreich ist noch nicht gebannt: Der Hydrographische Dienst des Landes rechnet im Tagesverlauf wieder mit einer Verschärfung der Lage. "Aufgrund der Hochwasserführungen am Tiroler Inn und der gewittrigen und teils flächigen Starkniederschläge im bayrischen Einzugsgebiet des Inns in der letzten Nacht werden die Wasserstände am Inn und in weiterer Folge an der oberösterreichischen Donau im Tagesverlauf ansteigen", teilte man Montagfrüh in einer Aussendung mit.

Das bedeutet: Heute, Montagmittag, wird voraussichtlich der Inn in Schärding die Warngrenze von 520 Zentimetern übersteigen. Um 6 Uhr früh lag der Wasserstand dort bei 440 Zentimetern, für Dienstagmorgen werden 560 Zentimeter vorhergesagt. Der Normalwasserstand des Inns liegt dort bei 380 bis 420 Zentimetern. Die Schärdinger Feuerwehr hat am Sonntagnachmittag aus Sicherheitsgründen den Hochwasserschutz wieder aufgebaut.

Beim Donaupegel in Linz (jetzt: 504 Zentimeter) wird aus jetziger Sicht am Nachmittag die Warngrenze von 550 Zentimetern knapp überschritten. Zum Vergleich: Bei mehr als sieben Metern lag der Donau-Pegel in Linz am vergangenen Dienstag. Ab einem Pegel von 6,80 Metern würde die Donau im Bereich Alturfahr-West und beim Jahrmarktgelände über die Ufer treten. Der Hochwasserschutz bliebt weiterhin aufgebaut.

