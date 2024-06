In Oberösterreich kommen die wärmeren Übergangsjacken zum Einsatz – durch die Schafskälte wird es kühler.

Sommerliche Temperaturen wie zuletzt am Samstag sind in den kommenden Tagen nicht mehr in Sicht. „Es kommen jetzt ungemütliche Tage auf Oberösterreich zu – die typische Schafskälte eben“, sagt Meteorologe Maximilian Stärz von der Geosphere Austria.