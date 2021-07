Großer Andrang für die Ehrenamtswahl

Dieser Preis ist etwas Besonderes. Bereits zum dritten Mal sucht das Sportland Oberösterreich gemeinsam mit den OÖNachrichten, den Tips, Life Radio und TV1 die "Ehrenamtlichen des Jahres".

Kennen Sie einen Ehrenamtlichen bei einem Sportverein, der sich aufgrund seines Engagements eine Ehrung verdient hat? Dann haben Sie noch bis einschließlich Samstag, 31. Juli, die Möglichkeit, sie oder ihn auf nachrichten.at/ ehrenamt für den Ehrenamtspreis zu nominieren.

Mehr als 200.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich bei einem der rund 2500 Sportvereine in Oberösterreich. Ohne ihre Unterstützung würde das sportliche Vereinsleben zusammenbrechen.

Nach dem Ende der Nominierungsphase wird es ab 4. August spannend, wenn das Onlinevoting beginnt. Einmal pro Tag können Sie dann für Ihren Favoriten abstimmen. Im Vorjahr wurden die 100 Nominierten mit mehr als 110.000 Stimmen von ihren Fans unterstützt. Am 5. September endet die Abstimmung, und die Sieger werden informiert. Bei der Abschlussveranstaltung am 13. September im Olympiazentrum auf der Gugl in Linz warten auf die Sieger tolle Preise.

Jetzt mitmachen auf nachrichten.at/ehrenamt