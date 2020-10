Großbrand in Müllentsorgungsunternehmen

Gegen 20:25 Uhr ereigneten sich auf einem Firmengelände in einer Halle mehrere explosionsartige, kleinere und größere Detonationen, sodass angrenzende Anrainer sofort die Feuerwehr alarmierten.

Kurz danach trafen acht umliegende Feuerwehren am Einsatzort ein, welche die inzwischen in Brand stehende Halle löschten.

Durch den Brand wurden fünf LKW total und etwa drei bis fünf teilweise beschädigt. Die Lagerhalle wurde erheblich bis zur Hälfte zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von Beamten des LKA übernommen.