Gasbohrungen in Molln: Greenpeace klagt gegen Naturschutzbescheid

Die ADX Vie GmbH will noch in diesem Winter mit Gas-Probebohrungen im Nahbereich des Nationalpark Kalkalpen starten.

Man werde diese Woche Beschwerde gegen die Bewilligung der Naturschutzbehörde beim Landesverwaltungsgericht Oberösterreich einreichen, kündigte die NGO am Montag an. Gefordert wird zudem ein Gesetz, das ein Ende der Öl- und Gasproduktion bis 2035 in Österreich festschreibt. Die ADX Vie GmbH - eine Tochterfirma des in Australien gelisteten Explorationsunternehmens ADX Energy - will noch in diesem Winter mit Gas-Probebohrungen in Molln (Bezirk Kirchdorf) im Nahbereich des Nationalpark Kalkalpen starten. Montanrechtlich war die Probebohrung bereits genehmigt. In der Vorwoche kam dann auch grünes Licht von der Naturschutzabteilung des Landes Oberösterreich. Damit hat ADX alle Bewilligung beisammen.

"Die Suche nach fossilem Gas ist hochspekulativ, dauert Jahre und treibt Österreich weiter in die Abhängigkeit von dreckigen Energien. Damit setzen Energiekonzerne rücksichtslos unsere Zukunft aufs Spiel. Das lassen wir nicht zu und ziehen deshalb nun vor Gericht", begründet Greenpeace-Sprecherin Lisa Panhuber den Schritt. Sie fordert zudem eine gesetzliche Basis für den Ausstieg. "Wir brauchen jetzt den sofortigen Stopp von neuen Gas-Projekten in Österreich. Die Regierung darf nicht nur groß vom Ausstieg aus fossiler Energie auf der Klimakonferenz reden, sondern muss diesen auch hierzulande umsetzen", so Panhuber.

Haimbuchner: "Gesetzliche Voraussetzungen liegen vor"

In Oberösterreich verteidigt man die Bewilligung: "Die Naturschutzbehörde hat die Eingaben des Antragstellers geprüft und ist zu dem Ergebnis gelangt, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für eine positive bescheidmäßige Erledigung vorliegen", hieß es aus dem Büro von Naturschutz-Referent LHStv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) zu der Entscheidung. Etwaige Beschwerden gegen den 150 Seiten starken Bescheid hätten laut ADX keine aufschiebende Wirkung. Die Herstellung des Bohrplatzes soll nach Unternehmensangabe etwa acht Wochen in Anspruch nehmen. Dabei seien "keine wesentlichen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts, des angrenzenden Naturschutzgebietes Jaidhaus und der Region Nationalpark Kalkalpen zu erwarten", beteuerte man im Vorfeld. Naturschützer bangen hingegen um diverse geschützte Tier- und Pflanzenarten.

Sollte Gas gefunden werden, befürchten Naturschützer bis zu 25 Bohrstellen im Gebiet rund um den Nationalpark Kalkalpen. ADX dementierte das und spricht von fünf bis sechs Bohrstellen, die allerdings - ebenso wie eine dann wohl nötige Pipeline - auch erst beantragt und genehmigt werden müssten.

