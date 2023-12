"Entscheidung ist bedauerlich, aber nicht endgültig"

Der Ökologe und Biodiversitätsforscher Franz Essl (50) hält die Bewilligungen für eine Gasprobebohrung der Betreiberfirma ADX in Molln "für eine falsche Entscheidung". Wie berichtet, wurde gestern bekannt, dass nach der montanrechtlichen Genehmigung auch der Naturschutzbescheid positiv ausgefallen ist. Rechtskräftig ist dieser Bescheid allerdings noch nicht. Innerhalb von vier Wochen können Beschwerden beim Verwaltungsgericht eingebracht werden.

Österreichs Wissenschafter des Jahres 2022, der über das Naturschutzgebiet Jaidhaustal in Molln, das in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Bohrplatz liegt, seine Diplomarbeit verfasst hat, hält den Standort für unglücklich: "Dieser sensible Lebensraum eignet sich nicht, um dort Infrastruktur aufzubauen."

Als zweiten Punkt gegen die Gassuche im Steyrtal führt Essl eine "klimapolitisch falsche Weichenstellung" ins Treffen. "Statt neue fossile Projekte zu genehmigen, müssten wir bereits jetzt erschlossene Öl- und Gasquellen in der Erde lassen, um nicht einen unkontrollierten Klimawandel zu riskieren und um das 1,5-Grad-Ziel auch nur annähernd zu erreichen." Viele Studien würden das belegen. "Der Gasverbrauch in Österreich ist zudem im vergangenen Jahr um rund zehn Prozent zurückgegangen, das Gas aus Molln – sofern vorhanden – würde im Bestfall erst in drei bis fünf Jahren zur Verfügung stehen." Das Förderunternehmen ADX argumentiert via Aussendung, es käme den Umweltschützern insofern entgegen, da die Probebohrungen in den Wintermonaten stattfinden würden. Dieser Argumentation kann Essl wenig abgewinnen. "Es käme auch niemand auf die Idee, im Hof von Stift Kremsmünster oder beim Pöstlingberg nach Gas zu suchen – mit dem Argument, man würde in der touristischen Nebensaison bohren. Dass das Jaidhaustal ein Alleinstellungsmerkmal in Sachen Artenvielfalt darstellt, steht für den Fachmann außer Streit: "Auf den ungedüngten Blumenwiesen finden sich ein Drittel aller Pflanzenarten Oberösterreichs." Die erteilten Bewilligungen hält Essl für "bedauerlich, aber nicht endgültig". Die Mollner hätten in der Vergangenheit bewiesen, dass eine Bewilligung nicht gleichbedeutend mit der Realisierung eines Projekts sei. "Andernfalls stünde das Jaidhaustal heute unter Wasser, weil ein großes Kraftwerk errichtet worden wäre."

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst

