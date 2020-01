Fußgängerin in Leonding von Transporter mitgeschleift und getötet

Die Frau war gegen 10.30 Uhr in der Hartfeldstraße in Leonding (Bezirk Linz-Land) von einem Kleintransporter erfasst und dabei so schwer verletzt worden, dass sie noch am Unfallort verstarb. Das teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstagabend in einer Aussendung mit.

Der Lenker des Transporters, ein 40-jähriger Bosnier, hatte die 72-Jährige aus Leonding übersehen, als er nach einer Zustellung von einer Feuerwehrzufahrt ausparken wollte. Dabei rollte der Kleintransporter einige Meter zurück, stieß die Fußgängerin nieder und schleifte sie einige Meter mit.

Der Paketzusteller wurde erst durch das Hupen eines anderen Fahrzeugs aufmerksam. Daraufhin hielt er den Wagen an.

Rotkreuz-Helfer versuchten noch, die 72-Jährige wiederzubeleben. Leider vergeblich. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.