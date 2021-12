Fünfstelligen Euro-Betrag vom Konto abgebucht

Der bislang noch unbekannter Täter verschaffte sich widerrechtlich Zugriff auf den Laptop eines 43-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen. Dort überwies er am vergangenen Montag vom Kontoinhaber in mehreren Transaktionen einen fünfstelligen Eurobetrag auf drei unterschiedliche Konten in Estland und Großbritannien. Dem Opfer ist nicht bekannt, wie der Zugriff auf seinen Laptop erfolgte und wie die Zahlungen auf seinem Mobiltelefon bestätigt wurden, gab er bei der Polizei an.