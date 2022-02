Frontalzusammenstoß auf der B3 forderte ein Todesopfer

Ersten Informationen zufolge kollidierten gegen 14:45 Uhr zwei Pkws auf der B3 zwischen Luftenberg und Langenstein. Ein Wagen samt Anhänger krachte frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines Vaters, der mit zwei Kindern in Fahrtrichtung Linz unterwegs war. Für den Lenker des Pkw-Gespanns kam jede Hilfe zu spät.

Eines der Kinder wurde so schwer verletzt, dass es mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das zweite Kind und der Vater wurden mit der Rettung in ein Spital gebracht. Feuerwehr Rettung, Polizei und die Besatzung des Notarzthubschraubers standen im Einsatz. Der betroffene Straßenabschnitt der B3 war für den Verkehr gesperrt.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.