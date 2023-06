Linzer FH-Studierende auf Exkursion in Leipzig, Hamburg und Den Haag

Souvenirs aus dem 3D-Drucker für die Studierenden in Leipzig

Auf weite Reise ging es heuer für die Studierenden des Masterstudiengangs Gesundheits-, Sozial- und Public Management. Bei Exkursionen nach Leipzig, Hamburg und Den Haag holten sie sich Eindrücke und Anregungen von anerkannten Institutionen.

Die Studierenden des Schwerpunkts Gesundheitsmanagement fuhren als Teil der Lehrveranstaltung "International Best Practice" nach Leipzig und besuchten die Messe "med.Logistica 2023". Darüber hinaus erhielten sie einen Blick hinter die Kulissen des renommierten "Fraunhofer-Zentrums für Internationales Management und Wissensökonomie".

Der Schwerpunkt Public Management reiste drei Tage nach Den Haag. Dort erkundeten sie bei neun Meetings das Parlament, das Innenministerium, die Beratungsorganisation "ICTU" und zahlreiche Institutionen, die mit der öffentlichen Verwaltung in den Niederlanden kooperieren. "Diese innovativen Einblicke in die Praxis der Vortragenden liefern den Studierenden nicht nur wertvolle Denkanstöße für die Zukunft, sondern auch den Ansporn, aktiv an der Erneuerung der Verwaltung mitzuwirken", heißt es von der Studiengangsleitung.

Nach Hamburg verschlug es die Studenten aus dem Schwerpunkt Sozialmanagement unter Leitung von Professor Thomas Prinz. Dort besuchten sie unter anderem Hanseatic Help, Dialog im Dunkeln, Vielfalt der Arbeit und das "Research Office for Social Innovation" an der Universität Hamburg.

