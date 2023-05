Rückkehr der Lesenacht

Bunter Abend am Linzer Campus der FH Oberösterreich

An das innere Kind der Studierenden richtete sich die Lesenacht am Campus Linz der FH Oberösterreich. Die ÖH hat das altbekannte Format, das sich bereits in der Vergangenheit größter Beliebtheit erfreut hat, heuer wieder aufgenommen. Eine Nacht lang konnten die Studierenden gemeinsam auf dem Campus verbringen.

Zur Einstimmung gab es ein gemeinsames Essen im Potluck-Format: Jeder Teilnehmer nimmt ein Gericht mit und teilt es mit allen anderen Anwesenden.

Im Anschluss organisierte die ÖH eine Schnitzeljagd quer über den Campus – mit Stationen beim ÖH-Büro, der Studiküche und der Bibliothek. Dabei galt es für die Teilnehmer, spannende Rätsel zu lösen.

Anschließend begann der gemütliche Teil des Abends – anlässlich des "Welttags des Buches" konnten die Studierenden einander beim Bücherlesen Gesellschaft leisten. Alternativ dazu formten sich einige Grüppchen, die gemeinsam altbewährte Brettspiele spielten.

