Erstmals Aussteller aus China bei Energiesparmesse

WELS. Von Mittwoch bis Sonntag findet in Wels die Energiesparmesse statt Die OÖNachrichten verlosen unter Besuchern einen Ford Focus.

An fünf Tagen werden bis zu 100.000 Besucher erwartet. Bild: Volker Weihbold

Kommenden Mittwoch startet die Welser Energiesparmesse mit den Word Sustainable Energy. Ab Freitag geht die Fachtagung in eine Publikumsschau mit bis zu 100.000 zahlenden Besuchern über. 800 Aussteller werden in Wels erwartet. Die aktuellen Messeschwerpunkte drehen sich um die Themen Sanieren und Modernisieren, Smart-Home und E-Mobilität: "Es kommen Anbieter aus zehn Nationen. Erstmalig ist in Wels auch ein Aussteller aus China vertreten. Er stellt Photovoltaikpaneele aus", verrät Messedirektor Robert Schneider.

Zuschuss für neue Heizsysteme

Wer seine alte Ölheizung gegen ein neues Wärmesystem eintauschen will, dem greift das Land Oberösterreich finanziell unter die Arme. Für den Austausch einer Ölheizung durch eine Pelletsheizung, eine Wärmepumpe oder einen Fernwärmeanschluss können bis zu 3900 Euro Förderung ausgeschöpft werden.

Dem Thema Wärmepumpe ist erstmals ein eigenes Forum gewidmet: "In Neubauten sind Wärmepumpen inzwischen die klare Nummer eins unter den Heizsystemen", sagt Schneider.

Ein Megatrend der vergangenen Jahre setzt sich bei der heurigen Messe fort. In Wels ist dem Bad als Wellnessoase in den eigenen vier Wänden eine erweiterte Ausstellungsfläche gewidmet. Ebenso im Messeangebot: die neuesten Entwicklungen in der E-Mobilität und erstmals ein wasserstoffbetriebenes Auto.

Beratung und Produktvergleich

Dass Messen im Zeitalter der Digitalisierung überflüssig sein werden, weil man im Internet alle Informationen findet, ist für den Welser Messedirektor kein realistisches Szenario: "Die persönliche Beratung durch Experten und der zeitnahe Vergleich aller Produkte kann das Internet nicht bieten."

Für die Anreise empfiehlt sich die Bahn, die bis ins Messegelände fährt. Wer mit dem Auto anreist, wird in Wels-West auf einen Shuttle-Parkplatz geleitet. (fam)

Energiepreis für Innovationen

Jedes Jahr werden auf der Welser Energiesparmesse innovative Produkte mit dem „EnergieGenie“ prämiert. 2019 sind vier Firmen unter den Preisträgern, u.a. die Pichler Ziegelwerk GmbH in Aschach für ihre Heiz- und Kühldecke, die Actual Fenster GmbH für ein kostengünstiges Design-Fenster mit guter Energieefizienz. Die weiteren Preisträger: Guntamatic Heiztechnik mit einem Wohnraum-Hybrid-System und die ÖkoFen GmbH mit einer kombinierten Gebäudeenergieversorgung.

Attraktive Preise zu gewinnen

Die OÖNachrichten sind in den Hallen 5 und 21 mit zwei Ständen vertreten. Besucher können einen Ford Focus und eine Reise für vier Personen ins Legoland in Deutschland gewinnen. Für die Teilnahme an den Gewinnspielen bekommt jeder Einsender einen Sofortpreis. Unter allen Teilnehmern werden außerdem zehn Miele-Waschmaschinen verlost.

Gegen Vorlage der OÖNcard bekommen Abonnenten exklusiv einen Gratis-Kaffee sowie eine Mehlspeise von der maxi.backstube serviert.

Die aktuelle OÖN-Tageszeitung gibt es übrigens auch gratis zum Mitnehmen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema