Erfolglose Suchaktion: 77-Jähriger im Pleschinger See ertrunken

Die Tochter des demenzkranken Pensionisten meldete der Polizei am Donnerstag ihren Vater, der aus dem Bezirk Kirchdorf stammt, als vermisst. In der Umgebung des Pleschinger Sees, wo sich der Mann aufgehalten haben soll, wurden zudem ein herrenloses Fahrrad sowie Kleidungstücke aufgefunden - danach startete noch am Abend eine großangelegte Suchaktion, die dann in der Nacht abgebrochen werden musste.

Am Freitag in Morgenstunden wurde die Suche nach dem Vermissten von der Polizei mit Diensthunden, Feuerwehrtauchern sowie der Wasserrettung wiederaufgenommen. Insgesamt waren 70 bis 80 Helfer im Einsatz. Schließlich gelang es der Feuerwehr mithilfe einer Drohne, den leblosen Körper des Mannes im See aufzuspüren. Die Bergungsversuche der Taucher verliefen erfolglos - für den 77-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

