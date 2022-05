Ende der Maskenpflicht: "Jeder, der es für notwendig hält, kann eine Maske zu tragen"

Am Dienstag Vormittag kündigte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) an, die derzeit noch geltende Maskenpflicht im lebensnotwendigen Handel (Lebensmittelhandel, Apotheken, etc.) und Öffis beginnend mit 1. Juni für vorerst drei Monate zu pausieren. Die Meinungen der Oberösterreicher, ob und wie sinnvoll die Aufhebung dieser Maßnahme ist, gehen auseinander.

Manuel Engeleder ist Lehrer in Linz und pendelt jeden Tag dafür jeden Tag von St. Georgen im Attergau in die Landeshauptstadt. "Die Lockerungen sehe ich positiv. Ich sitze jeden Tag drei Stunden in öffentlichen Verkehrsmitteln, um morgens zu meinem Arbeitsplatz und abends nach Hause zu kommen – da muss ich die Maske ständig tragen". Die Infektionsgefahr besorgt den 29-jährigen Pädagogen schon noch, auch wenn er das Ende als "Erleichterung" sieht.

Bild: oön

Weniger begeistert von der Entscheidung des Gesundheitsministeriums ist die 70-jährige Pensionistin Margit Knollmayr: "Ich halte wenig von den Lockerungen". Sie begründet ihr Unverständnis damit, dass die Maske "uns ja alle schütze". Sie glaubt, dass aufgrund der geringen Anzahl von Tests das wahre Infektionsgeschehen viel höher sei, als alle denken – das mache ihr "schon Sorgen".

Bild: oön

Gerade Apotheken sind kooperieren eng mit Gesundheitsbetrieben und zählen laut der noch gültigen Verordnung zu den Innenräumen, in denen eine FFP2-Maske verpflichtend ist. Auch dort fällt mit 1. Juni die Maskenpflicht. Für Boris Zaborsky, Apotheker aus Linz, kommt das Ende der Maskenpflicht zum richtigen Zeitpunkt: "Bei den jetzigen Infektionszahlen befürworte ich ein Ende der Verordnung". Gerade im Arbeitsalltag wäre das dauerhafte Tragen einer FFP2-Maske für ihn und seine Kollegen anstrengend gewesen, und wäre hinderlich bei der Kommunikation mit der Kundschaft. Er sagt auch: "Jeder, der es für notwendig und richtig hält, kann selber die Entscheidung treffen, eine Maske zu tragen".

Boris Zaborsky Bild: oön

Auch bei Schüler zeigen sich erfreut über das vorläufige Ende der Maskenpflicht. Steven Höpperger, HTL-Schüler aus Linz, sagt: "Gerade für den Sommer sind die Lockerungen angenehm. Seit ein paar Wochen müssen wir auch in der Schule keine Maske mehr aufsetzen – im Zug schon". Für ihn persönlich habe diese Regelung "wenig Sinn" ergeben. "Ich freue mich jedenfalls, dass es zumindest für die nächsten Monate vorbei ist, denn derzeit finde ich die Maske unnötig".

Steven Höpperger Bild: oön

Ihre Meinung zur neuen Regelung? Stimmen Sie ab: