Elfjährige vermisst: Wer hat Rania gesehen?

Seit zehn Tagen fehlt von der elfjährigen Rania jede Spur. Das Mädchen, das in einer Betreuungseinrichtung in Leonstein, Gemeinde Grünburg (Bezirk Kirchdorf an der Krems) untergebracht ist, wurde am 11. Februar zuletzt gesehen. Nun hat das Landeskriminalamt Fotos veröffentlicht und hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Gesucht wird ein etwa 160 Zentimeter großes und 50 Kilogramm schweres Mädchen mit braunen Augen und langen, braunen Haaren. Ranias Aufenthaltsort wird in Wien vermutet, teilte die Polizei am Montagvormittag mit. Wer zielführende Hinweise geben kann, möge sich an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 059133/40-3333 wenden.